В Московском планетарии сообщили, что москвичи из-за полнолуния 14 декабря не смогут увидеть звездопад северного полушария – Геминиды. Об этом сообщается на сайте планетария.

На 14 декабря приходится пик метеорного потока Геминиды и количество метеоров этого потока в час составит 120 штук. Но из-за полнолуния его будет не видно, говорят в планетарии.

«Ожидается до 120 метеоров в час. Но Луна в эту ночь будет находиться на самом близком расстоянии от Земли и в 3:06 войдет в фазу полнолуния — случится третье по счету суперлуние года, а это сделает наблюдение метеоров весьма неблагоприятным. Свет полной Луны будет настолько ярким, что практически полностью затмит звездопад», — рассказывают в планетарии.

Ранее сообщалось, что в Москве 14 и 22 декабря можно будет наблюдать звездопады. Пик метеорного потока Геминиды придется на 14 декабря, его можно будет увидеть в 03:00. А 22 декабря пройдет звездопад Урсиды в созвездии Малой Медведицы. Его можно будет наблюдать в 12:00.