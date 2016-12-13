На водоемах Москвы организуют около десяти катков и 50 мест для крещенских купаний. Об этом со ссылкой на заммэра города Петра Бирюкова сообщает ТАСС.

«Впервые за последние годы в этом году восстанавливаются исторические катки на Чистых и Патриарших прудах», — заявил Бирюков.

По его словам, к купелям, где будут проводиться крещенские купания, организуют безопасные подходы со спуском к воде. На местах будут раздавать горячие напитки. Также подготовлены 19 мест для зимнего купания.