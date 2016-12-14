Ежегодный фестиваль «Архстояние» объявил тему 2017 года и открыл продажу билетов. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Мероприятие пройдет в деревне Никола-Ленивец Калужской области с 21 по 23 июля и будет посвящено вопросу «Как жить?». В этом году организаторы фестиваля предлагают художникам и архитекторам «представить свое видение минимального пространства для жизни, попытавшись авторским вариантом буквально ответить на вечный вопрос „Как жить?“».

Билеты на мероприятие уже в продаже. Их можно купить на сайте фестиваля. Стартовая цена билета на одного человека — 1 500 рублей. Ближе к мероприятию цена могут расти.

«Архстояние» — ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Калужской области. В 2017 году «Архстояние» проходит в двенадцатый раз. Темой 2016-го года было «Убежище». За всю историю фестиваля на территории парка «Никола-Ленивец» возвели больше ста арт-объектов.