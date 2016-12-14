В преддверии Нового года «Почта России» увеличит время работы своих отделений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 15 по 30 декабря 2016 года 150 почтовых отделений по всей стране будут работать в усиленном режиме – без выходных и перерывов на обед: с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 18:00 в субботу и воскресенье.

В Москве на такой режим работы перейдут 48 отделений. Их список можно найти на сайте «Почты России». Также в столице три отделения продолжат работать круглосуточно — на Мясницкой, 26, на Уральской, 1 и на Смоленской площади, 13/21.