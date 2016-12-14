Историческое здание московского Малого театра отроется после ремонта 19 декабря. Об этом со ссылкой на генерального директора театра Тамару Михайлову сообщает ТАСС.

«Театр открывается после реставрации 19 декабря, мы покажем спектакль „Горе от ума“», — рассказала Михайлова.

По словам Михайловой, такой крупный ремонт проводился в театре впервые. «Был небольшой ремонт в 1949 году, но подобные работы никогда не велись», — добавила директор театра.

Во время ремонта укрепили фундамент, стены, заменили механизацию сцены, отремонтировали инженерные системы и построили дополнительный зал к Щепкинскому фойе.

Новый театральный сезон станет для Малого театра 261-м.

Театр закрылся на реконструкцию в марте 2014 года. На работы выделили около 870 миллионов рублей.