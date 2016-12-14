Совет Государственной думы отказался слушать доклад министра культуры Владимира Мединского из-за неактуальности содержания документа. Об этом со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко сообщает «Интерфакс».

«Было решено перенести этот доклад в связи с тем, что чиновники министерства подготовили свое выступление, исключительно посвященное 2015 году», — заявила Драпеко.

Она добавила, что считает решение совета правильным, так как доклад Минкультуры должен содержать актуальную информацию, которая касается не только деятельности ведомства.

По ее мнению, подготовить министерство культуры такой доклад «не очень просто», потому что многие сферы культурной жизни находятся «вне ведения» ведомства, в частности, концертные залы и дома культуры.