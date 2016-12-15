Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин прокомментировал традицию смотреть фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» на Новый год. Об этом он рассказал агентству «Москва».

К советской традиции празднования Нового года развратными или глупыми фильмами, пустыми песнями, литрами водки с псевдооливье из пластиковой колбасы отношусь с презрением. Пожалуй, не пустых фильмов и не пустых песен в этот так называемый праздник практически нет. И одна из чудовищных традиций — показ рязановской истории, драматизирующей пьянство, неверность и так называемую удачу, за которой всегда стоит бес. Что касается песен, то это вся попса, которая льется с экранов телевизоров, — старая и новая, западная и российская Всеволод чаплин, протоиерей

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» показывают каждый год на Первом канале.