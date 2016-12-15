На 14 станциях Московского центрального кольца, пересекающихся со станциями метро, 27 и 28 декабря будут работать 14 Дедов Морозов. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы со ссылкой на пресс-центр МЦК в Московском метрополитене.

«Самым маленьким пассажирам будут вручать шоколадные конфеты с символом московского метро, а взрослым — совмещенную схему метрополитена и МЦК. Дедов Морозов горожане смогут узнать по традиционным красным тулупам и колпакам», — говорится в сообщении.

Акция пройдет на станциях: «Автозаводская», «Балтийская», «Ботанический сад», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Деловой центр», «Дубровка», «Измайлово», «Кутузовская», «Локомотив», «Панфиловская», «Площадь Гагарина», «Хорошево» и «Шоссе Энтузиастов».

Ранее сообщалось, что на 14 станциях Московского центрального кольца установят и украсят новогодние елки.

Также на МЦК устроят фотоконкурс-квест «Елочка МЦК» с подарками от метрополитена. Пассажирам не расскажут заранее, где именно на территории МЦК установят елки. Участникам конкурса нужно будет найти их, сделать селфи на фоне и выложить фотографию в Instagram. Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.