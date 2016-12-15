Оргкомитет премии Кандинского на церемонии вечером 14 декабря объявил победителей премии 2016 года. Об этом The Village рассказали в пресс-службе оргкомитета.

В номинации «Проект года» победил Андрей Кузькин, в номинации «Молодой художник. Проект года» — Таус Махачева, в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» — Виктор Мизиано.

Размер призового фонда составил 1,8 миллиона рублей в номинации «Проект года», 450 тысяч рублей — в номинации «Молодой художник. Проект года», а также публикация в рамках издательской программы BREUS Publishing на русском или английском языке — в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства».

Отмечается, что проекты года и лучших молодых художников выбирало международное жюри, а научные работы — жюри премии. Шорт-лист премии можно посмотреть по ссылке.