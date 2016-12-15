С 15 декабря в центре русской культуры «Кремль в Измайлово» заработал Музей невоспитанных детей. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Посетителям музея предлагают посетить экскурсии о нормах поведения и правилах хорошего тона разных эпох, культур и народов. На них детям расскажут, почему в Средние века воспитанные люди боялись принимать ванну, в каких странах принято опаздывать в гости и почему при встрече мужчины пожимают друг другу руки.

С января 2017 года в музее заработает «литературно-хулиганский» клуб. Все желающие смогут записаться в него и читать вслух сказки о «невоспитанных» героях — Емеле, царевне Несмеяне и Карлсоне.

Все представленные в музее экспонаты и книги можно потрогать, полистать, понюхать, примерить и рассмотреть под лупой. Также детям разрешают «похулиганить» — например, порисовать на стене или приклеить жвачку на специальное дерево.