На пересечении Московского проспекта и Авиационной улицы в Московском районе Петербурга могут установить памятник, посвященный дружбе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте петербургской администрации.

Проект памятника Общественному совету района представил его автор, архитектор Вячеслав Бухаев. Члены совета поддержали проект.

«Проект декоративной экспозиции символизирует „московский бордюр“ и „петербургский поребрик“, которые по проекту должны быть выполнены из серого и розового гранита. Украшениями поребрика и бордюра служат две веселые рожицы — „смайлики“, которые передают ощущение доброго и веселого настроения», — описали проект в пресс-службе районной администрации.