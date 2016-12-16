В Москве и области ночь с 15 на 16 декабря стала самой холодной с начала зимы. Об этом со ссылкой на центр погоды «Фобос» сообщает агентство новостей «Москва».

Отмечается, что в Москве температура опускалась до минус 18,7 градуса. В подмосковных Черустях зафиксировали температуру в минус 27,1 градуса.

По словам представителя центра погоды, предыдущий самый низкий показатель зафиксировали в столице «пару дней назад», тогда температура опустилась до минус 17 градусов.