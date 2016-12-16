В столице закончилась высадка деревьев по программе «Моя улица» на 2016 год. Об этом со ссылкой на столичный департамент капитального ремонта сообщает информагентство «Москва».

В пресс-службе ведомства отметили, что последние деревья высадили на улице Серафимовича. Всего посажено более трех тысяч деревьев. Также высадили 55 тысяч кустарников.

Работы начались 31 октября на Тверской улице, где высадили 100 деревьев. 600 деревьев посадили на Садовом кольце, 170 — на Новом Арбате.