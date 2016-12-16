В 2017 году количество официальных площадок для музыкальных выступлений в метро увеличат с нынешних трех, работающих в рамках пилотного этапа проекта «Музыка в метро», до 15. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова сообщается на сайте городского правительства.

«С момента запуска проекта на станциях столичной подземки состоялось более 1,2 тысячи выступлений. Возможность послушать живую музыку оценили большинство пассажиров Московского метрополитена. Поэтому мы будем развивать проект», — заявил Ликсутов.

По его словам, новые площадки откроются на «Комсомольской», «Китай-городе», «Таганской», «Достоевской» и других станциях. Предполагается, что выступать на них смогут до 200 музыкантов, выбранных с помощью конкурса. Сбор заявок на выступления начнется 20 декабря на сайте проекта.

Пилотный этап проекта «Музыка в метро» заработал в мае 2016 года на трех станциях — «Маяковской», «Выставочной» и «Курской».

На сайте проекта размещен календарь с расписанием выступлений участников. Музыканты играют в будни, кроме часов пик, с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, и в выходные дни — с 10:00 до 22:00.