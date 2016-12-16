Москвичи смогут вызывать специалистов городских служб на дом через мобильное приложение. Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров.

Сейчас разрабатывается техническое решение. Сервис по плану начнет работать в середине 2017 года, а к концу года он должен охватить всю Москву. «В следующем году мы предполагаем запустить электронные каналы, для того чтобы работать с заявками жителей по вызову сантехников, электриков, сварщиков, плотников и других специалистов городских служб на дом. Это будет мобильное приложение и портал Mos.ru», — сказал Белозеров.

Новый сервис разрабатывается на базе мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В меню приложения встроят опцию «вызвать специалиста на дом». Здесь будет форма заявки, где пользователь должен указать нужное время визита специалиста и то, какие работы нужно сделать. Далее можно будет следить за статусом заявки, а после работ оставлять комментарии.