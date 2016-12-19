В Москве появятся улицы, названные в честь знаменитого художника-пейзажиста Архипа Куинджи и книжного иллюстратора Ивана Билибина. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Улицы появятся в 2017 году в поселении Краснопахорском Троицкого административного округа. Улица по соседству с ними получит название в честь соратника Билибина — живописца, графика и портретиста Константина Сомова. Также на территории Краснопахорского появятся улицы живописца Константина Богаевского и художника-передвижника Владимира Маковского.

Также в Троицке появится улица Николая Сладкова — автора более 60 книг о природе и соведущего Виталия Бианки в радиопередаче «Вести из леса». Также здесь будет улица, названная в честь автора детских рассказов об окружающей среде Георгия Скребицкого, и улица имени исследователя, путешественника и прозаика Бориса Житкова.

Улицы Куинджи и Билибина станут первыми из восьми городских топонимов, которые появятся в ТиНАО в 2017 году. Все улицы будут названы в честь художников-пейзажистов Серебряного века и советских писателей-натуралистов.