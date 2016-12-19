Настойку боярышника, ставшую причиной смерти 33 человек в Иркутской области, произвели в Санкт-Петербурге, рассказал представитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин. Об этом сообщает ТАСС.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что отравившиеся употребляли концентрат для принятия ванн „Боярышник“, содержащий, согласно этикетке, 93 % спирта этилового, экстракт боярышника, лимонное масло, глицерин и диэтилфталат. Жидкость произведена в Санкт-Петербурге. По результатам экспертизы, спиртосодержащая жидкость содержит метиловый спирт и антифриз», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полиция изъяла почти 2 тысячи бутылок концентрата для ванн «Боярышник». Это произошло во время проверки павильонов по продаже алкоголя после массового отравления жидкостью, в результате которого погибли 33 человека. В Минздраве сообщают, что отравление вызвал метиловый спирт. После массового отравления в Иркутске премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль над спиртосодержащей продукцией. В ноябре Минфин предлагал приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции, чтобы обеспечить контроль над производством и оборотом спиртосодержащей продукции в медицине.