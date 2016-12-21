В Москве запустили онлайн-агрегатор «Чудо техники» для поиска сервисов, которые занимаются ремонтом цифровых устройств. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме в Юго-Восточном округе Москвы, позже его планируют распространить на весь город.

Система распределяет заказы между мастерскими, организует доставку устройства в сервис и обратно, а также контролирует качество ремонта. Так, с помощью сервиса можно заказать ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета или телефона по единым тарифам. Для этого нужно оставить заявку на сайте проекта.

После того как пользователь оставил заявку, приезжает курьер и забирает гаджет на диагностику. Вызов курьера стоит от 450 до 600 рублей в зависимости от дня недели. Следить за тем, что происходит с устройством и сколько будет стоить ремонт, можно в личном кабинете. Если стоимость ремонта не устраивает, то курьер привезет товар обратно. Средний срок ремонта после диагностики — три дня.

Курирует проект «Информационный город», который отвечает за качество ремонта и за общение с мастерами. У всех мастерских проверили легальность статуса и качество их работы в соотношении с ценой.