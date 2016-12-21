Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос и узнал, сколько россиян согласны с тем, что страна идет в правильном направлении. Данные исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

40 % россиян согласны с выбранным

курсом развития страны

При этом 39 % отчасти согласны и отчасти не согласны c текущим курсом, а 17 % его совершенно не одобряют.

Кроме того, 46 % россиян рассказали, что довольны своей жизнью, 27 % признались, что их не совсем устраивает существующее положение вещей, а 26 % респондентов заявили, что они совершенно не удовлетворены своей жизнью.

Кроме того, людям задали вопрос об их материальном положении. 61 % россиян назвал свой достаток средним, 16 % – хорошим, а 22 % сказали, что ситуация с деньгами в семье в целом плохая.

На улучшение жизни в 2017 году надеются 29 % россиян. 41 % опрошенных считает, что ничего не изменится, а 19 % граждан боятся ухудшения ситуации.

Опрос проводился 10-11 декабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов России.