Издание «Артгид» составило четвертый ежегодный список из 20 самых влиятельных российских художников. The Village публикует первую десятку рейтинга.

Евгений Антуфьев

Ирина Корина

Арсений Жиляев

Петр Павленский

Виктор Пивоваров

Группировка ЗИП

Александр Бродский

Илья и Эмилия Кабаковы

Валерий Чтак

Павел Пепперштейн

Во вторую десятку попали Эрик Булатов (11 место), Анатолий Осмоловский (18 место), Таус Махачева (12 место) и другие художники и деятели культуры.

В жюри вошли кураторы и культуртрегеры из разных регионов страны — в материале упоминаются Владивосток, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Красноярск. При этом «Артгид» предложил им два списка для голосования. В одном из них представили кураторов, сотрудников музеев, чиновников, галеристов, издателей и арт-менеджеров, в другом — художников.

Члену жюри для голосования нужно было поставить напротив каждой фамилии в листе номинантов баллы от 1 до 10 в зависимости от «степени влияния номинанта на художественный процесс в 2016 году», где 10 баллов — очень сильно повлиял, 1 балл — не повлиял никак. Затем баллы суммировались, первые 50 персон (среди арт-деятелей) или 20 (среди художников), которые получили больше всего баллов, попали в итоговой список.

В итоге издание получило четыре рейтинга — сводный (именно он приводится выше), по мнению журналистов, по мнению культуртрегеров и по мнению художников. С каждым из них можно ознакомиться на сайте «Артгида».