Московские власти выделили на празднование Нового года и Рождества как минимум 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на собственные расчеты на основании данных с сайта госзакупок.

Из них следует, что большая часть затрат приходится на украшение столицы. На эту статью пришелся 81 контракт на общую сумму более чем в 2,8 миллиарда рублей.

В частности, гирлянды на центральных улицах Москвы обошлись в 182 миллиона рублей, световые инсталляции на Тверской площади — в 17,9 миллиона, а украшение Газетного и Камергерского переулков — в 12 миллионов рублей.

Еще около 150 миллионов рублей направили на установку искусственных елей, световых фонтанов, растяжек, баннеров и арок. Так, ель у здания мэрии оценили в 7 миллионов рублей, а еще на три дерева во дворе администрации потратили 15 миллионов.

Разработка самой концепции новогоднего оформления Москвы обошлась в 17,5 миллиона рублей.

Кроме того, власти потратили около 30 миллионов рублей на оформление парков и мероприятия в них. Празднование Нового года на ВДНХ обошлось в 46 миллионов. В эту сумму вошли затраты на организацию ярмарки, катка и театральных представлений.

Также в Новый год и Рождество ожидаются 30 салютов. В среднем один фейерверк стоит 350 тысяч рублей.