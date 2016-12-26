Московскому музыкальному училищу дадут имя Валерия Халилова — художественного руководителя ансамбля имени Александрова, погибшего в катастрофе Ту-154 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее указание сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. «Министром обороны Российской Федерация принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова», — сказали в Минобороны.

Сейчас в здании ансамбля действует оперативный штаб для оказания помощи родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что одно из медицинских учреждений министерства обороны назовут именем директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, находившейся на борту разбившегося Ту-154.

Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через 20 минут после вылета из Сочи. На борту самолета находилось 92 человека, включая журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Заведено уголовное дело. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура.