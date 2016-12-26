Фестиваль «Спасская башня» посвятят художественному руководителю ансамбля имени Александрова Валерию Халилову, погибшему в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на дирекцию фестиваля.

«В 2017 году фестиваль „Спасская башня“ и все последующие годы будет связан с именем Валерия Халилова, который погиб при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи. Валерий Михайлович всегда есть и будет первым музыкальным руководителем фестиваля. Он отдал десять лет жизни этому проекту, который существует на таком уровне благодаря вкладу этого человека», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что при этом присваивать имя дирижера фестивалю не будут.

В 2017 году фестиваль пройдет с 26 августа по 3 сентября.

Ранее сообщалось, что имя Валерия Халилова дадут московскому музыкальному училищу. Также одно из медицинских учреждений министерства обороны назовут именем директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, также находившейся на борту разбившегося Ту-154.

Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через две минуты после вылета из Сочи. На борту самолета находилось 92 человека, включая журналистов телеканалов «Звезда», НТВ и Первого канала, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, артистов ансамбля имени Александрова.