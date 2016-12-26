В кинотеатре «Пионер» 28 декабря состоится специальный показ документального фильма Тофика Шахвердиева «Мой друг доктор Лиза». Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Фильм был снят в 2010 году. Он рассказывает о деятельности Елизаветы Глинки и об организованном ею фонде «Справедливое милосердие». Продолжительность – 52 минуты. Картина является обладателем премии «Ника» и приза за лучший неигровой фильм фестиваля «Окно в Европу».

Начало показа в 19:10. Билеты можно получить в кассе кинотеатра с 18:30. Вход свободный.

Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через две минуты после вылета из Сочи. На борту самолета находилось 92 человека, включая журналистов телеканалов «Звезда», НТВ и Первого канала, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, артистов ансамбля имени Александрова.