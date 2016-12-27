В Москве в новогоднюю ночь ожидается похолодание. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 27 декабря ожидается облачная погода с небольшими осадками. Местами возможен гололед. Температура поднимется до плюс 2 градусов в Москве, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В среду, 28 декабря, пройдет небольшой снег, а температура снизится до минус 3–4 градусов. Отмечается, что на дорогах будет гололедица.

29 декабря похолодает до минус 7 градусов и местами пройдет небольшой снегопад. В пятницу, 30 декабря, также ожидается облачная погода со снегом и температурой до минус 2 градусов.

Ночью 31 декабря синоптики обещают небольшие осадки и температуру до минус 7. В ночь с 31 декабря на 1 января термометр будет показывать минус 5 градусов.