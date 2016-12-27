В январе в Москве можно будет наблюдать звездопад. Кроме того, Земля максимально приблизится к солнцу (за период 2017 года). Об этом говорится в астрономическом прогнозе московского планетария.

Днем 3 января, около 17:00, ожидается максимум метеорного потока Квадрантиды — в это время прогнозируется до 120 метеоров в час. Луна в период максимума этого потока близка к новолунию и «не создаст помех для наблюдений Квадрантид». Количество наблюдаемых метеоров может составить до 200 в час, однако они будут иметь слабую светимость и среднюю скорость.

4 января можно будет наблюдать перигей Земли — в этот день планета пройдет в 147,1 миллиона километров от Солнца, что является минимальным расстоянием между космическими телами за 2017 год.

Кроме того, в январе хорошо наблюдаются созвездия Северная Корона, Большая Медведица, Близнецы и Возничий.