В Москве с 29 декабря москвичи смогут поздравить друг друга с Новым годом с экранов на площадях столицы. 28 мониторов установят в парках и окружных новогодних площадках. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Фотографии из соцсетей с хэштегом #МосковскиеСезоны будут появляться на мониторах по всему городу. В центре города фотографии можно будет увидеть на здании Центрального телеграфа и на катке на площади Революции.

Чтобы фотография появилась на экране, нужно сделать снимок на фоне новогодних украшений города, поставить хэштег #МосковскиеСезоны и выложить фото во «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер» или «Инстаграм». Если пользователь хочет попасть на экран в другом месте, нужно ввести дополнительный хэштег.

Фотографии будут обновляться до 3 января. Полный список парков, где есть экраны, можно посмотреть на сайте.