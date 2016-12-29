В Москве с 9 по 15 января пройдет акция по утилизации елок «Елочный круговорот — 2017». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Пункт приема оборудуют в экоцентре «Битцевский лес». Он расположен в Новоясеневском тупике, дом 1/3. Сдать елку можно будет с 08:00 до 17:00.

«Оттуда деревья отправят на перерабатывающее предприятие, где они превратятся в древесную щепу и почвогрунт. Такие удобрения уже готов принять питомник Тимирязевской академии», — говорится в сообщении.

Для переработки принимаются елки, сосны и пихты. На сдаваемом дереве не должно быть елочной мишуры и украшений.