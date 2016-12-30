Департамент Москвы по конкурентной политике объявил открытый конкурс по поиску организации для разработки проекта строительства моста через Москву-реку в южной части промзоны ЗиЛ. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 223 222 623 рубля.

Проектом предусмотрено строительство 2,2 километра магистральной улицы общегородского значения, включая 678-метровый мост. Его ширина должна составить 35,2 метра.

Кроме того, планируется проложить еще 3,7 километра улиц районного значения, построить разворотную площадку площадью 8 тысяч квадратных метров и конечную станцию для общественного транспорта площадью 200 квадратных метров. Также проект предусматривает благоустройство западного выхода с транспортно-пересадочного узла «ЗиЛ» Московского центрального кольца. Здесь предполагается построить подземный пешеходный переход с четырьмя выходами.

На выполнение работ у подрядчика будет десять месяцев со дня подписания контракта. Итоги конкурса подведут 26 января 2017 года.