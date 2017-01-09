Архангельский собор Московского Кремля 9 января закрыли для посещения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Архангельский собор закрыт в связи с проведением работ по модернизации вентиляционных систем», — уточнили в пресс-службе музеев Московского Кремля.

Собор должен открыться для посетителей 16 марта 2017 года.

Архангельский собор расположен на Соборной площади Кремля. Его построил итальянский архитектор Алевиз Новый в XVI веке. В некрополе собора похоронены Иван III, московские князья и император Петр II.