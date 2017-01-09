МЧС предупреждает москвичей о сильном тумане и ухудшение видимости
Главное управление МЧС по Москве предупреждает об ухудшении видимости и тумане в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С 14:00 9 января до 11:00 10 января в Москве ожидается туман, из-за чего возможно ухудшение видимости до 200–500 метров, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.
В ведомстве рекомендуют водителям снижать скорость движения и избегать внезапных маневров. «При этом обязательным условием будет включение габаритных огней, противотуманных фар, аварийной сигнализации, вне зависимости от времени суток», — отмечается в сообщении.
Пешеходам в ведомстве советуют при движении по краю проезжей части использовать светоотражающие элементы.
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