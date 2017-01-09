Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал «Интерфаксу» публикацию открытой части доклада о хакерских атаках на США.

У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб дмитрий песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации

5 января президенту США Бараку Обаме представили доклад спецслужб о вмешательстве российских хакеров в кампанию по выбору главы государства. Этот документ также покажут избранному президенту Дональду Трампу.

В открытой части доклада говорится, что Владимир Путин лично распорядился провести кампанию по воздействию на результаты выборов президента США. Ее задачей, как утверждается, являлся подрыв доверия общества к демократическому процессу, дискредитация Хиллари Клинтон и ослабление ее выборных позиций, в чем «твердо уверены» ЦРУ и ФБР и «умеренно уверено» Агентство национальной безопасности.

Также в документе говорится, что российская разведка имела доступ к почтовым данным национального комитета Демократической партии и ее членов. Позже эта информация якобы была опубликована через посредников — сайты WikiLeaks, DCLeaks.com и хакера Guccifer 2.0, а затем использована для информационного воздействия на избирателей при помощи государственных медиа — в частности, сайтов RT и Sputnik.