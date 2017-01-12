После передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви вход в храм будет свободным, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Легойда также отметил, что экскурсионная деятельность в соборе будет продолжена.

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов) отметил, что РПЦ планирует создать при соборе экскурсионное бюро.

«Наверное, будет создано экскурсионное бюро, и эта структура будет получать средства на оплату труда экскурсоводов. Сейчас вход стоит 250 рублей, и 93 % доходов — это входные билеты. Как сказано, вход будет бесплатным, и эта статья доходов прекратит свое существование», — пояснил он.

Ранее вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов подчеркнул, что собственником собора останется город. Храм передадут церкви на условиях безвозмездного пользования. В случае нарушения соглашений между РПЦ и городскими властями договор будет расторгнут.

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора церкви. Петиция против передачи собора РПЦ собрала более 120 тысяч подписей. Решение Полтавченко вызвало критику со стороны нескольких петербургских депутатов, а активисты начали общественную кампанию в защиту Исаакиевского собора. 11 января участники движения «Весна» повесили на колоннаде собора баннер с надписью «Не РПЦ». Спикер городского парламента Вячеслав Макаров назвал требования протестующих против передачи храма «провокационными заявлениями», а представитель РПЦ Леонид Калинин призвал недовольных «не устраивать революций».