Животным в России с января 2018 года будут присваивать уникальные идентификационные номера. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития к 15 февраля разработать дорожную карту введения идентификации. Об этом сообщает газета «Известия».

В пресс-службе Минсельхоза изданию заявили, что Дворкович дал поручение на основе приказа «Об утверждении перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету», согласно которому процедуру идентификации должны пройти лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы. Для диких животных, которые находятся в состоянии естественной свободы, сделано исключение.

Согласно проекту Минсельхоза, процедуру идентификации можно будет провести как с одним животным, так и с группой. Животному будет присваиваться 15-знаковый буквенно-цифровой идентификатор. «Первые два разряда — заглавные буквы RU, показывающие, что животные подвергнуты учету в России; третий разряд — цифрой, показывающий, что идет речь об индивидуальной идентификации, групповой или обоих сразу. Четвертый знак — заглавная буква: F — если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции; Р — для домашних питомцев и так далее», — говорится в материале.

Регистрацию надо будет проходить в течение первых трех месяцев после рождения животного или его ввоза на территорию России. Сведения об идентификации будут храниться в федеральной службе по аккредитации.

В качестве средства маркирования могут быть использованы визуальные, то есть бирка, татуировка, тавро, кольцо или ошейник; электронные, то есть внедренные в тело животного чипы; смешанные — они сочетают визуальные и электронные типы; другие средства.

С 1 января 2018 года приказ вступит в силу для некоторых животных, включая лошадей, ослов, мулов, крупный рогатый скот, оленей, верблюдов и свиньей, с начала 2019 года — для овец и коз, собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных. В проекте не указано, надо ли маркировать животных, которые родились ранее вступления приказа в силу.