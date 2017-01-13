Мосприрода продлила акцию по сбору и утилизации новогодних елок «Елочный круговорот — 2017» до 19 января. Об этом информагентству «Москва» сообщила пресс-служба департамента.

Как сообщалось ранее, акция должна была закончиться уже 15 января. «Мосприрода продлевает срок акции „Елочный круговорот — 2017“ по утилизации новогодних елок до 19 января», — говорится в сообщении.

Акция «Елочный круговорот» по сбору новогодних елок на утилизацию стартовала 9 января. Мосприрода по просьбе москвичей увеличила количество пунктов, где можно сдать дерево. Для переработки принимаются елки, сосны и пихты. На сдаваемом дереве не должно быть елочной мишуры и украшений. Полный список мест с картой опубликован на сайте организации.