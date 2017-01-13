Выпускники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова требуют запретить преподавание гомеопатии в российских медицинских вузах. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

Обращение адресовано министру здравоохранения Веронике Скворцовой и ректору университета Петру Глыбочко. Петиция собрала около 500 подписей.

Авторы обращения указывают на то, что на кафедре нелекарственных методов лечения и клинической физиологии университета начали преподавать курс «Основы гомеопатии».

«Неэффективность гомеопатии доказана многими исследованиями, а улучшение самочувствия после приема гомеопатических средств объясняется эффектом плацебо и самостоятельным выздоровлением. В то же время применение гомеопатии крайне опасно, например при онкологических, сердечно-сосудистых заболеваниях, психических расстройствах», — говорится в петиции.