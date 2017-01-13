В Исаакиевский собор пришли казачьи дружины, сообщает «Фонтанка». Казаки утверждают, что они намерены предотвратить возможные беспорядки в ходе акций протеста против передачи храма Русской православной церкви.

Казаки пришли в собор около 12:00. За вход в храм они не заплатили.

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора Церкви. Решение Полтавченко вызвало критику со стороны нескольких петербургских депутатов, а активисты начали общественную кампанию в защиту Исаакиевского собора. 11 января участники движения «Весна» повесили на колоннаде собора баннер с надписью «Не РПЦ», а 12 января у храма провели чтения Конституции. Петиция против передачи собора РПЦ собрала более 160 тысяч подписей. Известно, что собственником собора останется город. В РПЦ намерены сделать вход в храм бесплатным.