Обновлено: добавлена информация о том, что устройство не обнаружено

Полиция проверяет анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании телерадиокомпании ВГТРК на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«На службу „02“ поступило анонимное сообщение о готовящемся взрыве в здании ВГТРК, расположенном на 5-й улице Ямского Поля. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ожидается также прибытие кинологов», — говорится в сообщении.

Сейчас полиция пытается установить личность анонимного заявителя.

UPD (14:01): Взрывное устройство в здании телерадиокомпании ВГТРК на севере Москвы не обнаружено, сообщил ТАСС представитель пресс-службы холдинга.