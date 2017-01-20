Подведены итоги акции по утилизации елок «Елочный круговорот», которая проходила в Москве с 9 по 19 января. О ее итогах The Village рассказали в пресс-службе стличного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

565 елок сдали москвичи

на переработку

Больше всего деревье принесли в дирекцию природной территории «Долина реки Сетунь» — 252 елки. В экоцентр «Битцевский лес» принесли 185 елок. А в дирекцию природной территории «Кузьминки — Люблино» сдали на переработку 54 дерева.

Все собранные ели отправили на переработку в дробилку на территории поселка Ульяновского лесопарка в городском поселении Московский. Переработанные в щепу ели используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для покрытия дорожек и в вольерах животных.