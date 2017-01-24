В Общественный совет передали 20 тысяч подписей протестующих против нового фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу совета Павла Пожигайло.

«Выходит фильм „Матильда“ скоро на экраны, мне приносят кипу — 20 тысяч подписей. Я прошу своего секретаря позвонить по телефонам, может, это так называемые фейки. Она сделала около 50 звонков, и это реальные люди», — рассказал Пожигайло.

Он предположил, что большинство обратившихся — православные верующие. Пожигайло уточнил, что совет пока не принял решения о реакции на обращение.

В середине декабря было сообщено, что в совет поступило 10 тысяч обращений против фильма. Фильм «Матильда» Алексея Учителя рассказывает о романе будущего российского императора Николая II и примы-балерины Матильды Кшесинской. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась в Генеральную прокуратуру на еще недоснятый фильм.

Фильм должен выйти в прокат 25 октября 2017 года.