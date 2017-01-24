Московские власти намерены раздать 3 миллиона невостребованных в библиотеках города книг. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на главу департамента культуры столицы Александра Кибовского.

Невостребованными считаются книги не старше 1970 года выпуска, которые не заказывали более пяти лет. Согласно нормативам, такие издания подлежат уничтожению.

«Но сейчас нет стольких пунктов для утилизации. Если уничтожать своими силами, то мы должны заказывать машины, оплачивать перевозку и все остальное», — заявил глава департамента.

В 2016 году московские власти раздали 30 тысяч невостребованных изданий. Поэтому департамент попросил у министерства культуры изменить федеральные нормативы. «Министр поддержал идею, проект приказа готов. Другая реальность начнется», — считает Кибовский.

В октябре 2016 года ведомство подготовило поправки в порядок учета книг. Проект приказа о библиотечных фондах прошел антикоррупционную экспертизу, вскоре его направят в министерство юстиции. Конкретные сроки вступления поправок в силу в ведомстве назвать не смогли.