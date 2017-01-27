Об истории и работе музея

В управлении Церкви приходским Исаакиевский собор был очень недолго — с 1918 по 1928 годы, то есть всего около 10 лет. Как известно, по окончании строительства собора в 1858 году из соображений безопасности и сохранности его после освящения передали в управление министерства путей сообщения, осуществлявшееся с 1864 года совместно с Министерством императорского двора. Позднее в министерстве внутренних дел было создано пятое отделение по церковно-строительной части, которое занималось Исаакиевским собором. В 1917 году, когда произошло отделение государства от церкви, собор был передан общине верующих, и приходской совет взял на себя обязанность по содержанию храма-памятника. В 1920-х годах делать это они могли очень недолго. За 10 лет собор пришел в плачевное состояние: были осыпания, разрушения мозаики, живописи, лепнины. Стало очевидно, что памятник нужно спасать. Тогда было принято решение о закрытии собора как действующего и передаче его Главнауке при Наркомпросе под научно-реставрационные мастерские. И в 1928 году здесь открылась музейная экспозиция, посвященная истории проектирования и строительства собора. Важная деталь: это был не идеологический музей. Посетителям в нем рассказывали о самом памятнике, его убранстве. На протяжении трех лет он существовал именно в этом качестве. Позднее, с 1931 по 1937 годы, здесь был государственный антирелигиозный музей, затем этот антирелигиозный статус сняли, и профиль поменялся на художественный. И с тех пор этот профиль не менялся.

Мы всегда говорим об одном и том же: сохраненное равно приобретенному. Экскурсоводы рассказывают, хранители хранят, а реставраторы — реставрируют. Эта цепочка бесконечна. Каждый экспонат проходит один и тот же путь: сначала исследование, которое проводит хранитель, потом реставрация, и только после этого экспонат попадает в экспозиционное пространство. Еще одна важнейшая функция — это собирательская и исследовательская работа, которая тоже никакой другой организацией выполняться не может. Конечно, можно купить и поставить здесь что-то, какой-нибудь подсвечник «Софрино», но вместо этого сотрудники музея изучают сохранившиеся фотографии, смотрят, какие ранее висели лампады у каждой иконы, и воссоздают их. Это в десятки раз дороже и сложнее. Но музей это делает, понимая, что художественный стиль, внутреннее наполнение памятника не должны меняться. Для этого нужно время и соответствующий музейный опыт: найти фотографии, написать историческую справку, создать проект реставрации. Это долгая, кропотливая работа. Буквально в прошлом году заняла свое историческое место в нише пилона утраченная работа Чезаре Муссини «Рождество Христово». В течение нескольких лет наши реставраторы воссоздавали ее по уникальной фотографии, найденной в Архиве кинофотодокументов.

О том, как изменится экспозиция, если собор передадут РПЦ

Сейчас, когда посетители приходят в собор, их встречает экскурсовод. Его задача — максимально полно и подробно рассказать о памятнике. Для этого он показывает зрителям не только музейные вещи, которые являются неотъемлемой частью собора, но и те предметы, которые расположены в интерьере и играют вспомогательную роль. Например, модель для установки колонн портиков, которая была изготовлена во время строительства Исаакиевского собора, модель купола в разрезе, которую мы используем, чтобы наглядно показать уникальную конструкцию одного из первых в мире металлических куполов. У нас выставлен бюст архитектора собора Огюста Монферрана, сделанный из цветного камня, — это редкая работа, возможно единственная в России. Понятно, что те задачи, которые ставятся Церковью, могут быть реализованы без этих музейных предметов. И мы будем вынуждены их убрать. Как и, например, ряд мозаичных икон, которые мы сейчас показываем. Это нереализованные проекты: в 1914 году был прекращен процесс перевода живописи в мозаику, и эти работы остались в мозаичной мастерской Академии художеств. В 1940−50-е годы их оттуда вывезли и передали нам.

О физической сохранности

Сейчас нас в первую очередь беспокоит состояние памятника: важно, чтобы ему ничего не угрожало. Музей строго следит за сохранностью собора. Как будет заниматься этим Церковь — мы не знаем. Скажем, если посетители или верующие, которые придут на богослужения, начнут целовать и прикладываться к иконам, это будет неблагоприятно для сохранности музейных предметов. Или, например, свечи: мы используем специальный вид свечей без парафина, которые не дают копоти. Они дорогие, но мы закупаем только их, чтобы сохранить и не нарушить состояние икон. Пойдет ли на эту расходную часть Церковь — неизвестно. На такого рода вещи мы повлиять уже не сможем, какие будут использоваться свечи — зависит от отношения к памятнику.

Одной из главных проблем собора на протяжении почти всего его существования было отопление. Долгое время температура зимой в интерьере не поднималась выше 7 градусов. Этот вопрос не сразу был решен и музеем. Такая задача впервые была поставлена только в 1957 году. Сейчас мы подвели под ней черту. Нам удалось полностью поменять все оборудование, которое нагнетает теплый воздух. На это музей затратил миллионы рублей, поставил сложную аппаратуру, осуществляющую круглосуточный мониторинг. Сумеют ли представители Церкви справиться с этим, будут ли заниматься обслуживанием на таком высоком технологическом уровне? Мы не знаем, но надеемся. Во всяком случае, как граждане и музейщики мы все заинтересованы в сохранении этого уникального памятника.