На северо-востоке Москвы вечером 29 января неизвестные попытались совершить рейдерский захват парковки гаражно-строительного комплекса «Бибирево». Об этом со ссылкой на охранника парковки сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как рассказал охранник ГСК, на территорию въехали четыре микроавтобуса с людьми и еще несколько человек бежали за машинами — всего в попытке захвата участвовали около 40 человек. По словам одного из охранников парковки, неизвестные были одеты в камуфляжную одежду и бронежилеты. Они попытались ворваться в офис, выломав там дверь, однако им не удалось сделать это. Охранник также уточнил, что, помимо камер, нападавшие «уничтожили свет», чтобы не было видно, что происходит.

По словам исполняющего обязанности генерального директора компании «Миг-Сервис» Игоря Серого, который руководил захватом, это была попытка заявить права на свою территорию. По словам Серого, ГСК «Бибирево» незаконно захватили еще в 2012 году, и из-за территории последние пять лет велись судебные тяжбы. Охрана на территории якобы находилась незаконно.