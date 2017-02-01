Депутаты петербургского Законодательного собрания от фракций ЛДПР и «Единая Россия» просят привлечь к ответственности участников акции протеста в Исаакиевском соборе. Соответствующий запрос направлен губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, сообщает «Фонтанка». Аналогичный запрос депутаты направили в Генпрокуратуру.

28 января после акции на Марсовом поле группа активистов устроила акцию протеста в Исаакиевском соборе. В ходе богослужения активисты подняли бумаги с надписью «Музей — городу».

На пленарном заседании Заксобрания спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что активисты своими действиями оскорбили чувства верующих, поддержавших передачу собора Русской православной церкви.

«Это чрезвычайная ситуация. Это вне всякой морали. Храм — это место, где люди объединяются. В 2012 году в Москве уже было подобное — было возбуждено уголовное дело», — отметил председатель городского парламента.

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора Церкви. Это решение вызвало критику со стороны нескольких петербургских депутатов и городского Союза ученых. 11 января участники движения «Весна» повесили на колоннаде собора баннер с надписью «Не РПЦ», а 12 января у храма провели чтения Конституции. Вечером 13 января у собора прошла акция протеста. 15 января активисты из арт-группы «Родина» «передали в дар» РПЦ Цирк на Фонтанке, реку Фонтанку и Медного всадника. 18 января обсуждение передачи собора спровоцировало конфликт на заседании Законодательного собрания. 26 января в Петербурге зарегистрировали иск против передачи собора РПЦ. 27 января стало известно, что суд отказался рассматривать это заявление. 28 января на Марсовом поле прошла акция протеста против передачи собора. В мероприятии приняли участие больше тысячи человек.