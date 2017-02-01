В среду, 1 февраля, вступило в силу распоряжение правительства, согласно которому общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта можно получить в многофункциональных центрах. Документ об этом подписали в августе 2016 года.

«Установить, что организация предоставления в многофункциональных центрах государственных услуг по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, по оформлению и выдаче паспортов, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории России, по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений осуществляется с 1 февраля 2017 года», — говорится в документе.

Также МФЦ начали выдавать справки о наличии или отсутствии административного наказания за употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

В июне 2016 года Минэкономразвития предложило правительству расширить список обязательных услуг для МФЦ, внеся в перечень обмен водительских прав, выдачу общегражданских и заграничных паспортов. Ранее в МФЦ проводился только прием документов.