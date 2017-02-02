В квартирах москвичей живут 300 хищных кошек, жираф и слон. Это выяснили депутаты Госдумы, работая над законом о гуманном отношении к животным, сообщает ТАСС.

«Как вы считаете, сколько собак и кошек можно держать в квартире? А слона можно держать? В Москве мы нашли ситуацию, когда в квартирах москвичей живут 300 кошачьих, которые являются дикими животными (тигры, леопарды), мы нашли одного жирафа и одного маленького слона. Вопрос о слонах не должен вызывать улыбку: это факты, с которыми мы сегодня сталкиваемся», — пояснила председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

По ее словам, через несколько месяцев должны начаться слушания по законопроекту, который предусматривает серьезное наказание за жестокое обращение с животными.

Проект закона об ответственном обращении с животными был принят Госдумой в марте 2011 года.