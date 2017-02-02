Московский зоопарк появился на панорамах Google, сообщает официальный блог компании в России. Съемки панорам проходили летом, на них представлены около 6 тысяч животных.

С помощью панорам можно посмотреть на жирафа Самсона Гамлетовича Ленинградова, амурских тигров и полярных медведей. Также на панорамах показано, как сотрудники зоопарка кормят морских котиков.

Передвигаться по зоопарку во время виртуальной экскурсии можно с помощью навигационных стрелок.

«Виртуальный тур с помощью панорам Google — это замечательная возможность совершить кругосветное путешествие, не выходя из дома, и увидеть весь спектр животного мира: от белых медведей до пингвинов Гумбольдта. Мы уверены, что панорамы на Google Картах привлекут к нам еще больше посетителей», — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.