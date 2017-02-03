Компания Samsung снизила цены на свои смартфоны в России. Об этом сообщает сайт iGuides.

Исключение составили вышедшие в 2017 году устройства серии Galaxy A, которые поступили в продажу с учетом новой ценовой политики компании.

Цена Galaxy S7 Edge снизилась с 59 990 до 54 990 рублей, Galaxy S7 — с 49 990 до 44 990 рублей, Galaxy S6 — с 32 990 до 29 990 рублей, Galaxy A3 — с 18 990 до 17 990 рублей, Galaxy J3 — с 11 990 до 10 990 рублей и так далее.

Ранее компания Apple снизила цены на свои устройства в России. Корректировка также составила около 5–10 %.

Позже глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф пообещал, что в первом квартале 2017 года компания снизит цены на свои устройства на 5–10 %.