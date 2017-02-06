В Москву пришло резкое похолодание с 20-градусными морозами. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

В понедельник, 6 февраля, температура воздуха в столице опустится до минус 14 градусов, а в области — до минус 17.

Ночь на вторник, 7 февраля, станет самой холодной на неделе: морозы в Москве будут доходить до минус 27 градусов с усилением до минус 30 по области. Днем температура будет колебаться от минус 18 до минус 20 градусов.

В ночь на среду, 8 февраля, морозы опять усилятся до минус 23 градусов в столице и минус 26 в Подмосковье. Затем начнет теплеть: днем температура воздуха поднимется до минус 11 градусов, а в четверг и пятницу — до минус четырех.

«Понедельник, вторник и среда пройдут под знаком скандинавского антициклона, который принесет в столицу очень низкий температурный фон — на 10 градусов ниже, чем положено в это время года. Зато погода будет солнечной и без осадков», — добавил представитель центра «Фобос».