Во вторник, 7 февраля, в Москве ожидается аномально высокое атмосферное давление. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

На станции ВДНХ оно достигнет 769 миллиметров ртутного столба, это значение может стать вторым самым высоким для этого дня за последние 130 лет. Рекорд останется за 2012 годом, когда барометр на станции ВДНХ показал 773,7 миллиметра ртутного столба.

Самое высокое давление в феврале наблюдалось в 1972 году: оно составило 780 миллиметров ртутного столба. Тогда минимальная температура воздуха в Москве составила минус 23,2 градуса, при этом средняя суточная температура оказалась ниже нормы почти на 8 градусов.

Ночь на вторник, 7 февраля, станет самой холодной на неделе: морозы в Москве будут доходить до минус 27 градусов с усилением до минус 30 по области. Днем температура будет колебаться от минус 18 до минус 20 градусов.